WWE | Si starebbe cercando di convincere Kevin Owens e Sami Zayn a rinnovare dando loro maggiore spazio in tv

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 dicembre 2021)sono amici di lunga data e lecarriere, fin dai tempi in cui militavano nel circuito indipendente, si sono sempre intrecciate; in alcuni casi i due sono stati alleati ed in altri, invece, acerrimmi nemici sul ring. Una volta sbarcati in WWE lo stretto intreccio non è venuto meno. Ora, per entrambi si sta avvicinando la scadenza del contratto e la possibilità di vederli fuoriuscire da Stamford non è poi così remota. La WWE ne è consapevole e ha deciso di adottare una strategia con l’obiettivo di convincerli a, ma che al contempo consenta di limitare i danni laddove i due lascino la federazione. Piùin tv Durante Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha parlato della situazione riguardante ...