WWE: Adesso è ufficiale, Johnny Gargano ha lasciato la federazione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Allo scoccare della mezzanotte di venerdì il contratto di Johnny Gargano con la WWE è ufficialmente scaduto, dopo che quest’ultimo aveva prolungato di una settimana il contratto in scadenza il 3 dicembre in modo da poter combattere ad NXT: WarGames e presenziare il martedì successivo alla puntata di NXT in cui ha dato l’addio al pubblico in un segmento in cui è stato attaccato da Grayson Waller. Johnny Wrestling è ufficialmente free agent e Adesso potrà accasarsi dove vorrà e potrà sin da subito apparire in televisione, non avendo alcuna clausola di non-competizione. Separazione amichevole La fonte della notizia è autorevole, parliamo di Sean Sapp di Fightful Select, il quale ha fornito dettagli sulla trattativa tra Gargano e la WWE. Entrambe le parti hanno lasciato la ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 10 dicembre 2021) Allo scoccare della mezzanotte di venerdì il contratto dicon la WWE è ufficialmente scaduto, dopo che quest’ultimo aveva prolungato di una settimana il contratto in scadenza il 3 dicembre in modo da poter combattere ad NXT: WarGames e presenziare il martedì successivo alla puntata di NXT in cui ha dato l’addio al pubblico in un segmento in cui è stato attaccato da Grayson Waller.Wrestling è ufficialmente free agent epotrà accasarsi dove vorrà e potrà sin da subito apparire in televisione, non avendo alcuna clausola di non-competizione. Separazione amichevole La fonte della notizia è autorevole, parliamo di Sean Sapp di Fightful Select, il quale ha fornito dettagli sulla trattativa trae la WWE. Entrambe le parti hannola ...

