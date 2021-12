Wikileaks | Casa Bianca | ‘Biden è sostenitore libertà parola e stampa’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "E' una vicenda che è in corso. Non aggiungo altri commenti su questo caso. Al di la di questa vicenda quello che posso dire è che il presidente degli Stati Uniti è undelladie delladi stampa". Ad affermarlo è la portavoce della, Jen Psaki durante il briefing con la stampa rispondendo a una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se il presidente Joe Biden potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di una grazia per il fondatore di, Julian Assange.