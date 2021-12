Wikileaks | Assange potrà essere estradato negli Usa L’Alta Corte di Londra ribalta il verdetto

(Di venerdì 10 dicembre 2021) JulianStati Uniti dove è accusato di spionaggio per le rivelazioni di. Lo ha stabilitobritannica rovesciando così la precedente sentenza con cui lo scorso gennaio la giudice distrettuale Vanessa Baraitser aveva detto chenon potevaper preoccupazioni per la salute mentale e il rischio che si suicidasse in prigione., le rassicurazioni di Washington Il giudice capo della Altabritannica, Lord Burnett ha affermato che il “rischio” che Juliansia sottoposto a troppo rigide condizioni di detenzione “è stato escluso dalle assicurazioni che sono state ...

Advertising

valigiablu : Wikileaks, accolto il ricorso del governo USA per l'estradizione di Julian Assange. Il caso ora torna a una Corte m… - Tg3web : L'Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado che lo scorso gennaio aveva negato l'estradizione di… - TgLa7 : L'Alta Corte di Londra annulla la decisione di non estradare Julian #Assange fondatore di #Wikileaks negli Stati U… - LaNuovaSinistra : RT @RivistaLaFionda: Assange verso l'estradizione negli USA. Prepotenza e disprezzo della civiltà giuridica di UK e USA che hanno mani insa… - levrierog : RT @TizianaBarilla: brutte notizie da Londra: Alta Corte accoglie ricorso Usa #Assange potrà essere estradato negli Stati Uniti dov'è accus… -

Ultime Notizie dalla rete : Wikileaks Assange

"Un grave errore giudiziario". Così Stella Moris, compagna di Juliane membro del suo team legale, ha definito, in un post pubblicato su Twitter da, il verdetto di oggi dell'Alta corte di Londra che ribalta la sentenza di primo grado in cui si negava ...Su Twitter,ha citato la fidanzata diche descrive la decisione come un "grave errore giudiziario"., 50 anni, è attualmente detenuto nella prigione di massima sicurezza di ...L'Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa lo scorso gennaio che negava l'estradizione di Julian Assange dalla ...Un altro duro colpo per Julian Assange, il giornalista rifugiato in Gran Bretagna e ricercato dal governo americano per le sue inchieste sulla guerra in Iraq, che ora potrebbe essere estradato proprio ...