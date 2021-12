Wijnaldum vuole lasciare il Psg | l’olandese torna sul mercato?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Per nulla soddisfatto fin qui del suo rendimento stagionale, caratterizzato da 20 presenze 3 gol, Giorginoil Psg. Il centrocampista olandese, sbarcato a Parigi in estate dal Liverpool con l’etichetta di uno dei grandi colpi a parametro zero, è pronto ad ascoltare nuove eventuali offerte.il Psg: chi potrebbe acquistarlo? Parliamo di un centrocampista di caratura internazionale e con il vizio del gol, che purtroppo sotto la gestione di Pochettino al Psg non è ancora riuscito ad imporsi. Ecco perché èta prepotentemente in auge la sua cessione con mezza Europa in agguato. L’ostacolo per molti club è rappresentato all’ingaggio quasi proibitivo(9 milioni di euro), e per questo la destinazione più probabile ...