Volvo Penta e Danfoss | partnership lo sviluppo dell’elettromobilità marittima

Advertising

Atboat_com : Volvo Penta e Danfoss insieme per promuovere l’elettrificazione nel settore marino - BoatsPartsUK : Volvo Penta Dual Station Controller -

Ultime Notizie dalla rete : Volvo Penta

Sailbiz.it

Per il resto, vale la pena ricordare che l'R4 XT di EVO Yacht può adottare sia la motorizzazioneIPS 600 da 435 cv sia l'IPS 500 da 370. Quanto alla carena, è caratterizzata da un angolo ...Quando è in modalità 'motore', la frizione è innestata ed attiva i due motori dieselD4 DPH , durante la navigazione, se necessario, con il tocco di un pulsante si possono ricaricare ...Volvo Penta and Danfoss’ Editron division have signed a partnership agreement that will drive the transformation towards sustainable power solutions ...Volvo Penta announces an advanced, hybrid solution for Hurtigruten Svalbard’s new sightseeing vessel, which will begin a pilot test in ...