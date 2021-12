Volley, Serie A1 femminile: occasione per Novara per accorciare su Conegliano e sfide importanti per il terzo posto nell’11esima giornata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani, sabato 11 dicembre si aprirà l’undicesima giornata del Campionato di Serie A1 di Volley femminile. Con l’Imoco Volley Conegliano impegnata nel Mondiale per Club di Ankara, sono tante le squadre che proveranno ad approfittarne per accorciare le distanze sulla capolista che, per la prima volta, ha mostrato qualche piccola crepa nella sconfitta contro Firenze che ha messo fine alla striscia record di vittorie consecutive. La giornata si aprirà con l’anticipo delle 20:30 di domani tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Savino del Bene Scandicci. Le padrone di casa, capitanate da Tatiana Kosheleva, stanno provando a staccarsi dalla zona retrocessione e tenteranno di giocarsi le proprio carte contro un’avversaria che sulla carta parte con i ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani, sabato 11 dicembre si aprirà l’undicesimadel Campionato diA1 di. Con l’Imocoimpegnata nel Mondiale per Club di Ankara, sono tante le squadre che proveranno ad approfittarne perle distanze sulla capolista che, per la prima volta, ha mostrato qualche piccola crepa nella sconfitta contro Firenze che ha messo fine alla striscia record di vittorie consecutive. Lasi aprirà con l’anticipo delle 20:30 di domani tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Savino del Bene Scandicci. Le padrone di casa, capitanate da Tatiana Kosheleva, stanno provando a staccarsi dalla zona retrocessione e tenteranno di giocarsi le proprio carte contro un’avversaria che sulla carta parte con i ...

