Volley, programma semifinali Mondiale per Club maschile 2021: orari e diretta tv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il programma completo delle semifinali della Mondiale per Club maschile 2021 di Volley: ecco le informazioni per vedere le partite. Sono rimaste in gara quattro delle sei squadre iscritte, pronte a sfidarsi per accedere alla finalissima che assegnerà l’ambito torneo. Da una parte ci sarà il derby italiano tra Civitanova, campionessa uscente, e Trento, mentre dall’altra sarà sfida a tinte verdeoro tra Funvic Taubaté e Sada Cruzeiro. Le semifinali si svolgeranno nella serata e notte italiana tra venerdì 10 e sabato 11 dicembre. Chi accederà alla finale per il titolo e chi invece dovrà lottare per il terzo posto? Di seguito il programma, con date e orari italiani (sei ore in più rispetto al Brasile) e come vedere in ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilcompleto delledellaperdi: ecco le informazioni per vedere le partite. Sono rimaste in gara quattro delle sei squadre iscritte, pronte a sfidarsi per accedere alla finalissima che assegnerà l’ambito torneo. Da una parte ci sarà il derby italiano tra Civitanova, campionessa uscente, e Trento, mentre dall’altra sarà sfida a tinte verdeoro tra Funvic Taubaté e Sada Cruzeiro. Lesi svolgeranno nella serata e notte italiana tra venerdì 10 e sabato 11 dicembre. Chi accederà alla finale per il titolo e chi invece dovrà lottare per il terzo posto? Di seguito il, con date eitaliani (sei ore in più rispetto al Brasile) e come vedere in ...

