Volley Piacenza | sei positivi in squadra | rinviato match con Verona

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sei casi dità al Covid-19 nel gruppodella Gas Sales Bluenergy. Lo rende noto la stessa società di, specificando che si tratta di quattro giocatori e due membri dello staff tecnico. “I giocatori risultatial tampone molecolare sono: Aaron Russell, Toncek Stern, Oleg Antonov, Damiano Catania. Tutti con vaccinazione completa e Super Green Pass. Nel rispetto delle normative vigenti, è stato attivato il protocollo con le misure sanitarie previste per gli atleti e lo staff tecnico – si legge nella nota del club piacentino -. La società è in attesa della comunicazione ufficiale di Legasulla decisione in merito al prosieguo del campionato“. Intanto è rinviata a data da destinarsi la sfida in programma domenica 12 ...

Covid nel: il focolaio in casa dimette in allerta anche la SirSei casi di positività al Covid nella Gas Sales Bluenergy(quattro giocatori e due membri dello staff tecnico) e scatta l'allarme anche in casa Perugia. L'annuncio del club emiliano (i giocatori risultati positivi al tampone molecolare sono ...La partita al Palamaiata è l'anticipo del sabato. Salta per Covid Verona-Piacenza, tre partite si giocano domenica pomeriggio ...Superlega Volley Giornata 12 del campionato di pallavolo maschile in Italia e 11 turno della Serie A1 Pallavolo Femminile.