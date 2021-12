Volley, Mondiale per club 2021: Trento battuto dal Sada Cruzeiro, in semifinale c’è Civitanova (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo la vittoria sugli iraniani del Sirjan, la Trentino Itas subisce il primo passo falso al Mondiale per club in Brasile. Trento è stato sconfitto in tre set (25-19, 25-23, 25-18) dai padroni di casa del Sada Cruzeiro e ha chiuso la Pool B al secondo posto finale, che vale la semifinale contro la Cucine Lube Civitanova, vincitrice del girone A. Serata complicata in ricezione oltre ai 19 errori in battuta e agli 0 ace (contro i 6 degli avversari) per gli uomini di Lorenzetti. La prova incoraggiante di avvio partita dei gialloblù dura solo fino alla prima metà del primo set, poi dal 15-15 Cruzeiro mette in fila sei punti consecutivi, trovando il margine giusto per gestire e portare a casa il set sul 25-19. L’unico set davvero combattuto ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo la vittoria sugli iraniani del Sirjan, la Trentino Itas subisce il primo passo falso alperin Brasile.è stato sconfitto in tre set (25-19, 25-23, 25-18) dai padroni di casa dele ha chiuso la Pool B al secondo posto finale, che vale lacontro la Cucine Lube, vincitrice del girone A. Serata complicata in ricezione oltre ai 19 errori in battuta e agli 0 ace (contro i 6 degli avversari) per gli uomini di Lorenzetti. La prova incoraggiante di avvio partita dei gialloblù dura solo fino alla prima metà del primo set, poi dal 15-15mette in fila sei punti consecutivi, trovando il margine giusto per gestire e portare a casa il set sul 25-19. L’unico set davvero com...

