Volley | Mondiale per Club 2021 | Civitanova show | Trento battuta 3-2 ed è finale

La Cucine Lube Civitanova vola in finale al Mondiale per Club 2021 di Volley maschile. La formazione di coach Blengini ha infatti sconfitto l'Itas Trentino 3-2 (25-20, 22-25, 23-25, 25-20, 21-19) nella semifinale del torneo, in corso di svolgimento a Betim, in Brasile. Un derby italiano spettacolare, con gli uomini di Lorenzetti che sfruttano il calo dei cucinieri per portarsi in vantaggio due set a uno e la Lube che recupera nel quarto parziale rinviando tutto al tie-break, dove rimonta nuovamente e la spunta al termine di una serie infinita di vantaggi. La Lube proverà dunque a difendere il titolo conquistato nel 2019 nella finale contro una tra Funvic e Sada Cruzeiro.

