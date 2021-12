Volley, Mondiale per Club 2021. Battuta e ricezione fanno la differenza: il Sada Cruzeiro demolisce (3-0) Trento che avrà Civitanova in semifinale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Sada Cruzeiro demolisce con un secco 3-0 l’Itas Trentino nella sfida decisiva per il primo posto nel girone B del Mondiale per Club ed evita così Civitanova in semifinale che tocca “in regalo” alla squadra di Lorenzetti. Le due semifinali, dunque, saranno il doppio derby: Trento-Civitanova e Sada Cruzeiro-Funvic Taubatè. Vittoria netta e meritata per il Sada Cruzeiro che ha fatto la differenza in Battuta e in ricezione contro un Trento troppo falloso in questi due fondamentali a causa anche della serataccia di un Kaziyski irriconoscibile. Non bastano le buone prove di Michieletto e Lavia a cambiare ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilcon un secco 3-0 l’Itas Trentino nella sfida decisiva per il primo posto nel girone B delpered evita cosìinche tocca “in regalo” alla squadra di Lorenzetti. Le due semifinali, dunque, saranno il doppio derby:-Funvic Taubatè. Vittoria netta e meritata per ilche ha fatto laine incontro untroppo falloso in questi due fondamentali a causa anche della serataccia di un Kaziyski irriconoscibile. Non bastano le buone prove di Michieletto e Lavia a cambiare ...

