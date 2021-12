Volley, calendario 12^ giornata Superlega 2021/2022: programma, orari e diretta tv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il calendario della dodicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Trento, al momento impegnata nel Mondiale per Club, recupererà la sfida contro Milano il 22 dicembre, mentre tutte le altre partite si svolgeranno nel fine settimana dell’11-12 dicembre. Si inizia con l’anticipo del sabato tra Vibo Valentia e Padova, mentre domenica i fari saranno puntati sul big match Perugia-Monza. Poi Modena ospiterà Taranto, Piacenza scenderà sul campo di Verona e Cisterna se la vedrà con Ravenna. Turno di riposo per la Cucine Lube Civitanova. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite. REGOLAMENTO Superlega ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ildella dodicesimadi andata del campionato didimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Trento, al momento impegnata nel Mondiale per Club, recupererà la sfida contro Milano il 22 dicembre, mentre tutte le altre partite si svolgeranno nel fine settimana dell’11-12 dicembre. Si inizia con l’anticipo del sabato tra Vibo Valentia e Padova, mentre domenica i fari saranno puntati sul big match Perugia-Monza. Poi Modena ospiterà Taranto, Piacenza scenderà sul campo di Verona e Cisterna se la vedrà con Ravenna. Turno di riposo per la Cucine Lube Civitanova. Di seguito ildettagliato e come vedere intv e streaming le partite. REGOLAMENTO...

Advertising

zazoomblog : Volley calendario Mondiale per Club maschile 2021: programma orari e tv con Civitanova e Trento - #Volley… - zazoomblog : Volley calendario Mondiale per Club maschile 2021: programma orari e tv con Civitanova e Trento - #Volley… - zazoomblog : Volley calendario Civitanova al Mondiale per Club 2021: programma orari e tv - #Volley #calendario #Civitanova - LuciaBosetti16 : RT @UYBAvolley: ?? UYBA with love - Il calendario 2022 delle farfalle! Compralo stasera allo UYBA store nel foyer della E-work Arena! ??? S… - UYBAvolley : ?? UYBA with love - Il calendario 2022 delle farfalle! Compralo stasera allo UYBA store nel foyer della E-work Aren… -