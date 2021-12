Volley, calendario 11^ giornata Serie A1 Femminile 2021/2022: programma, orari e tv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il calendario dell’undicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley: ecco le informazioni per vedere le partite. Si inizia sabato 11 dicembre con l’anticipo tra Vallefoglia e Scandicci, mentre domenica Novara ospiterà Trento e Busto Arsizio se la vedrà con Roma. Inoltre, Chieri incontrerà Casalmaggiore e Bergamo farà visita a Cuneo. Lunedì poi Monza scenderà sul campo di Perugia. Rinviata invece al prossimo marzo la sfida tra Firenze e Conegliano, vista l’imminente partenza delle Pantere per il Mondiale per Club. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite. FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ildell’undicesimadi andata del campionato diA1di: ecco le informazioni per vedere le partite. Si inizia sabato 11 dicembre con l’anticipo tra Vallefoglia e Scandicci, mentre domenica Novara ospiterà Trento e Busto Arsizio se la vedrà con Roma. Inoltre, Chieri incontrerà Casalmaggiore e Bergamo farà visita a Cuneo. Lunedì poi Monza scenderà sul campo di Perugia. Rinviata invece al prossimo marzo la sfida tra Firenze e Conegliano, vista l’imminente partenza delle Pantere per il Mondiale per Club. Di seguito ildettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite. FORMULA E REGOLAMENTOA1...

Advertising

zazoomblog : Volley calendario Mondiale per Club maschile 2021: programma orari e tv con Civitanova e Trento - #Volley… - zazoomblog : Volley calendario Mondiale per Club maschile 2021: programma orari e tv con Civitanova e Trento - #Volley… - zazoomblog : Volley calendario Civitanova al Mondiale per Club 2021: programma orari e tv - #Volley #calendario #Civitanova - LuciaBosetti16 : RT @UYBAvolley: ?? UYBA with love - Il calendario 2022 delle farfalle! Compralo stasera allo UYBA store nel foyer della E-work Arena! ??? S… - UYBAvolley : ?? UYBA with love - Il calendario 2022 delle farfalle! Compralo stasera allo UYBA store nel foyer della E-work Aren… -