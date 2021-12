Volkswagen, l’ad Diess rimane ma con meno potere. 89 miliardi per elettriche e digitale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il CEO di Volkswagen, Herbert Diess, dopo le incertezze dell’ultimo periodo riguardo una sua possibile uscita dal gruppo, rimane a giocare in casa pur con un potere ridimensionato. Confermato nel ruolo di responsabile dei marchi di volume, della strategia e di Cariad, la divisione per lo sviluppo dei software, nondimeno Diess vede parte delle sue competenze affidate ai nuovi componenti del consiglio di amministrazione, che ora salgono a dodici. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Hans Dieter Pötsch, ha spiegato il perché del nuovo assetto aziendale: “Con le delibere adottate, tutte le aree di importanza strategica vengono rafforzate con l’obiettivo di avere le persone giuste al posto giusto. Questo dà al Consiglio di Amministrazione ancora più potere per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il CEO di, Herbert, dopo le incertezze dell’ultimo periodo riguardo una sua possibile uscita dal gruppo,a giocare in casa pur con unridimensionato. Confermato nel ruolo di responsabile dei marchi di volume, della strategia e di Cariad, la divisione per lo sviluppo dei software, nondivede parte delle sue competenze affidate ai nuovi componenti del consiglio di amministrazione, che ora salgono a dodici. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Hans Dieter Pötsch, ha spiegato il perché del nuovo assetto aziendale: “Con le delibere adottate, tutte le aree di importanza strategica vengono rafforzate con l’obiettivo di avere le persone giuste al posto giusto. Questo dà al Consiglio di Amministrazione ancora piùper ...

