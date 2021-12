Visoni, abbiamo ripreso un allevatore senza mascherina: un pericolo per la salute pubblica (Di venerdì 10 dicembre 2021) Qualche giorno fa, durante uno dei monitoraggi di routine che realizziamo in giro per l’Italia, il nostro team investigativo ha ripreso un operatore di un allevamento di Visoni mentre lavorava sprovvisto dei dispositivi di sicurezza. L’allevamento è uno dei pochi ancora attivi in Italia, si trova in provincia di Ravenna ed è proprio lo stesso in cui l’anno scorso avevamo ripreso un altro operatore senza mascherina, lo stesso che aveva aggredito una nostra attivista. Come abbiamo imparato negli ultimi due anni, i Visoni sono molto suscettibili al SARS-CoV-2, tanto che dal 2020 a oggi oltre 440 allevamenti di Visoni in 12 diversi Paesi, inclusa l’Italia, hanno registrato focolai del virus. Questi animali possono infettare ed essere a loro volta infettati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Qualche giorno fa, durante uno dei monitoraggi di routine che realizziamo in giro per l’Italia, il nostro team investigativo haun operatore di un allevamento dimentre lavorava sprovvisto dei dispositivi di sicurezza. L’allevamento è uno dei pochi ancora attivi in Italia, si trova in provincia di Ravenna ed è proprio lo stesso in cui l’anno scorso avevamoun altro operatore, lo stesso che aveva aggredito una nostra attivista. Comeimparato negli ultimi due anni, isono molto suscettibili al SARS-CoV-2, tanto che dal 2020 a oggi oltre 440 allevamenti diin 12 diversi Paesi, inclusa l’Italia, hanno registrato focolai del virus. Questi animali possono infettare ed essere a loro volta infettati ...

