Violenza sessuale di gruppo nel Catanese. Arrestati 4 ventenni (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - Quattro giovani catanesi, due di 20 e due di 21 anni, sono stati Arrestati da militari della compagnia di Gravina di Catania per Violenza sessuale e Violenza sessuale di gruppo, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ed estorsione. Sono accusati di avere abusato di una ventenne e ripreso e diffuso con un telefonino le scene delle violenze. Anche un minorenne risulta indagato ma non è stato destinatario di alcuna misura cautelare. Il giovane è indagato dalla procura della Repubblica per i minorenni di Catania. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. L'indagine, svolta lo scorso mese di giugno dai militari della stazione Gravina di Catania, ha rilevato i fatti compiuti dai quattro ragazzi che, assieme ad un minore sedicenne per il quale sta ...

