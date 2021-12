Vigorito ai tifosi | “E’ il momento di tornare allo stadio” E risponde alle critiche

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un invito aie qualche sassolino tolto dalla scarpa. Orestegioisce per la vittoria del Benevento sulla Ternana ma non tarda a prendersi qualche ‘rivincita’ contro lemosse alla squadra nel periodo peggiore della stagione, da lui ritenute eccessive. Le sue parole ai microfoni di Ottochannel.– “Vorrei ringraziare quei 130che sembravano 1200. Non hanno smesso un attimo di incitare la squadra, meritano un applauso perché si sobbarcano delle fatiche e dei sacrifici notevoli. Stasera era molto più difficile rimanere a vedere la partita che pensare al camino a casa. Vedere uno di loro a torso nudo mi ha fatto impressione, gli devo fare i complimenti. Che questo atteggiamento sia da esempio a chi la domenica è un po’ pigro e ci ...

La paura deiè che il 31 dicembre la squadra venga cancellata dal campionato. E' solo ... Il Presidenteha già dato man - dato agli avvocati di chiedere un maxi risarcimento danni per l'...La paura deiè che il 31 dicembre la squadra venga cancellata dal campionato. E' solo ... Il Presidenteha già dato man - dato agli avvocati di chiedere un maxi risarcimento danni per l'...Il capitano carica l’ambiente in vista della partita contro i calabresi. «Ci serve un po’ di continuità per fare fiducia a noi e all’ambiente» ...Stamattina, sul quotidiano “Le Cronache” che si può scaricare online, il direttore Tommaso D’Angelo ha pubblicato un suo editoriale sulla vicenda Salerni ...