' Vietate le decorazioni di Natale e le renne a scuola' | come tanti ' sovranisti' hanno abboccato alla burla sul web

Ultime Notizie dalla rete : Vietate decorazioni

...l'aumento dei prezzi del pane e il peggioramento delle condizioni dei lavoratori fece sparare sulla gente provocando la morte 82 morti e 450 feriti ) sita in via Lenin (!) ha vietato le...L'immaginario comune nelle colline pisane è tornato al centro del dibattito, soprattutto su Twitter, per una gag sullenatalizie che ha colto in fallo diversi utenti.Una ordinanza surreale dell'inesistente comune di Bugliano ha provocato una rivolta dei 'tradizionalisti' nonostante fosse fin troppo evidente lo scherzo ...Una finta circolare vieta le decorazioni natalizie in una scuola del Comune di Bugliano, account satirico di una località inesistente ...