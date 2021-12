VIDEO – Infortuni Milan, Pellegatti: “Non trovo una causa. Su Pioli…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Carlo Pellegatti, ai microfoni di 'Radio Rossonera', ha parlato dei tanti Infortuni subiti dal Milan negli ultimi anni. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 dicembre 2021) Carlo, ai microfoni di 'Radio Rossonera', ha parlato dei tantisubiti dalnegli ultimi anni. Queste le dichiarazioni

Advertising

Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: VIDEO - Lite Feltri-Auriemma: 'Risultato condizionato, inutile parlare degli infortuni del Napoli' - - MondoNapoli : VIDEO - Lite Feltri-Auriemma: 'Risultato condizionato, inutile parlare degli infortuni del Napoli' -… - Wazza_CN : @deliux9 Un conto è Godere dei suoi infortuni che è penoso e ti do ragione, ma sui video così non ci trovo proprio… - outsider1899 : @MarcoKappa11 Cmq quando se ne andrà mi aspetto un video dei tuoi In ogni caso per me è girato quasi tutto storto… - losqualosaltato : No Mauro, non 'un pazzo' ma bensì 'un povero imbecille'. E c'è una bella differenza. Sta cosa di augurare gli infor… -