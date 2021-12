VIDEO Federica Pellegrini si racconta alla Gazzetta | il trailer dell’intervista

Advertising

SkySport : 'Grazie Divina', omaggio di Sky Sport a Federica Pellegrini #SkySport #FedericaPellegrini #Nuoto @mafaldina88… - Eurosport_IT : Una bellissima lezione di sportività tra due grandi campionesse: Federica Brignone e Sofia Goggia ??????… - federica_cost : RT @headandthoughts: Giulia Salemi è l’amica che tutti vorrebbero avere ???? #gfvipparty #gfvip #prelemi - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Live from Cologno Monzese... #LeIene con Nicola Savino, la Gialappa's Band e... Federica Pellegrini! ?? - Piemme1957 : @SkySportF1 @SkySport Protagonista indiscussa del video: Federica Masolin -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Federica

La Gazzetta dello Sport

... ed unche ha riassunto i successi di un anno straordinario, non solo nello sport, ma anche ... Maurizio Zamponi , unico arbitro italiano alle Paralimpiadi;Sileon i, amazzone. Dino ...Pellegrini: "Mi chiamavano mangiauomini"/ "Se sei una vincente te la tiri" A LE IENE LO ... secondo le anticipazioni sul sito di Mediaset, trasmetteranno anche latestimonianza esclusiva ...Per il penultimo lunedì della rassegna «Europa - Cinema al femminile» ideata dalla produttrice indipendente Antonella Di Nocera, all’Institut français Le ...Domani una lunga intervista sul nostro Magazine in occasione della sua ultima gara di Riccione. E poi Vlahovic, Giuseppe Rossi e tanto ...