VIDEO F1, come è cambiata la pista di Abu Dhabi: pista più corta e veloce (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ad Abu Dhabi, presso il circuito di Yas Marina, è iniziato quest’oggi l’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Il weekend si annuncia entusiasmante, con la lotta per il titolo Mondiale ancora apertissima: Lewis Hamilton e Max Verstappen sono a pari punti, 369,5. La gara di domenica risulta dunque decisiva per l’assegnazione del titolo di Campione del Mondo di F1. come detto, i piloti gareggeranno nel tracciato di Yas Marina che, rispetto alle scorse edizioni, ha subito delle modifiche; la pista è adesso più corta e più veloce. Infatti, se paragonati i tempi fatti registrare quest’oggi a quelli dello scorso anno, si nota una differenza di ben 11 secondi: i tempi, nel 2020, delle FP1 del venerdì si aggiravano sull’1:37; quelli di oggi, invece, circa 1:26. Ecco, di seguito, le ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ad Abu, presso il circuito di Yas Marina, è iniziato quest’oggi l’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Il weekend si annuncia entusiasmante, con la lotta per il titolo Mondiale ancora apertissima: Lewis Hamilton e Max Verstappen sono a pari punti, 369,5. La gara di domenica risulta dunque decisiva per l’assegnazione del titolo di Campione del Mondo di F1.detto, i piloti gareggeranno nel tracciato di Yas Marina che, rispetto alle scorse edizioni, ha subito delle modifiche; laè adesso piùe più. Infatti, se paragonati i tempi fatti registrare quest’oggi a quelli dello scorso anno, si nota una differenza di ben 11 secondi: i tempi, nel 2020, delle FP1 del venerdì si aggiravano sull’1:37; quelli di oggi, invece, circa 1:26. Ecco, di seguito, le ...

