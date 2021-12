Viaggio nella pittura medievale al Micro con la mostra di Silvia Salvadori (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ una delle poche artiste a dipingere con le tecniche antiche dell’arte medievale toscana. E’ Silvia Salvadori, artista, archeologa e conservatrice dei beni culturali che a Roma propone la sua mostra ‘La struttura e l’anima del colore’ che verrà inaugurata il 16 dicembre alle ore 18 presso lo spazio Micro Arti Visive di Paola Valori. L’esposizione, che sarà presentata dal critico Roberto Litta, è composta da dieci opere uniche nel loro genere. La Salvadori, infatti, si è specializzata nel recupero delle tecniche antiche, e in particolare quelle toscane del 1300 e 1400. Da qui ha iniziato un percorso di sperimentazione basato sullo studio degli antichi ricettari del Tardo Medioevo e del Primo Rinascimento, primo fra tutti il Libro dell’Arte di Cennino Cennini (tra i più famosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ una delle poche artiste a dipingere con le tecniche antiche dell’artetoscana. E’, artista, archeologa e conservatrice dei beni culturali che a Roma propone la sua‘La struttura e l’anima del colore’ che verrà inaugurata il 16 dicembre alle ore 18 presso lo spazioArti Visive di Paola Valori. L’esposizione, che sarà presentata dal critico Roberto Litta, è composta da dieci opere uniche nel loro genere. La, infatti, si è specializzata nel recupero delle tecniche antiche, e in particolare quelle toscane del 1300 e 1400. Da qui ha iniziato un percorso di sperimentazione basato sullo studio degli antichi ricettari del Tardo Medioevo e del Primo Rinascimento, primo fra tutti il Libro dell’Arte di Cennino Cennini (tra i più famosi ...

