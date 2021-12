Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 17:45 (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBRE 2021 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO LUNGHE CODE TRA PARCO DEI MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA A1 Roma NAPOLI CODE TRA FROSINONE E CEPRANO DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI RALLENTA TRA TRIONFALE ED ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBREORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ETERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA ENINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO LAFIUMICINO LUNGHE CODE TRA PARCO DEI MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA A1NAPOLI CODE TRA FROSINONE E CEPRANO DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI RALLENTA TRA TRIONFALE ED ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA BIS VEIENTANA ...

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - comunediandria : Viabilità: chiusura al traffico veicolare su Corso Cavour e Viale Roma per le festività natalizie 2021 - muoversintoscan : RT @montevarchi: Natale a Montevarchi, cambia la viabilità su via Roma. Dal 13 dicembre al 9 gennaio sarà possibile transitare e sostare su… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-12-2021 - montevarchi : Natale a Montevarchi, cambia la viabilità su via Roma. Dal 13 dicembre al 9 gennaio sarà possibile transitare e sos… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Nel Comune di San Giovanni Lupatoto via Roma resterà chiusa per due mesi ... dopo una videoispezione, hanno constatato l'ammaloramento della condotta fognaria in via Roma. ... 'Per la sicurezza degli abitanti la strada verrà chiusa subito e sarà modificata la viabilità, ma i ...

Acquisti di Natale, Confesercenti: 'Ulteriori limitazioni in questo momento sarebbero davvero una sciagura' ...binomio per incentivare lo shopping a Roma La vivibilità della Capitale, la possibilità che sia percorribile e che i cittadini decidano di dedicarsi agli acquisti, non passa però solo dalla viabilità,...

