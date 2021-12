Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 15:30 (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SULLA STATALE PONTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL RomaNO DIREZIONE LATINA PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO R ALLENTATO CON CODE T RA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A GENZANO DI Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBREORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SULLA STATALE PONTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTELNO DIREZIONE LATINA PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO R ALLENTATO CON CODE T RA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A GENZANO DI...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Montevarchi: cambia la viabilità su via Roma dal 13 dicembre al 9 gennaio compresi ... al fine di garantire una maggiore sicurezza ed evitare possibili situazioni di assembramento, ha deciso di modificare temporaneamente la circolazione e la sosta veicolare in via Roma. La Polizia ...

Festività natalizie: chiuse al traffico veicolare su Corso Cavour e Viale Roma ... del Settore Mobilità e Viabilità che, per volontà dell'Amministrazione di chiudere al traffico veicolare Corso Cavour e Viale Roma per le festività natalizie, ha istituito IL DIVIETO DI TRANSITO e ...

