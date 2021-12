Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBREORE 12.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA TANGENZIALE EST ADOVE PER UNA MANIFESTAZIONE ALL’ALTEZZA DI CAMPI SPORTIVI, CI SONO CODE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E DA VIA NOMENTANA VERSO LO STADIO OLIMPICO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE IN CARREGGITA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E QUELLO PER LA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO DAL RACCORDO FINO A TOMBA DI NERONE. CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI RIETI RISOLTO L’ INCIDENTE SULLA REGIONALE DI PASSO CORESE AL KM 8+200, PERMANGONO RALLENTAMENTI QUANTO AL TRASPORTO PUBBLICO AE’ ...