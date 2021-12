Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 11:30 (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’ INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE Roma TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE, TRAFFICO SCORREVOLE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DI Roma ANCORA CODE PER UN INCIDENTE, IN CARREGGITA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER L’A24 Roma TERAMO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LA DIREZIONI E PROSEGUENDO DAL RACCORDO FINO A TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI RIETI DOVE PER UN INCIDENTE SULLA REGIONALE DI PASSO CORESE SI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBREORE 11.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’ INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZETRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO IN DIREZIONE FIRENZE, TRAFFICO SCORREVOLE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DIANCORA CODE PER UN INCIDENTE, IN CARREGGITA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER L’A24TERAMO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LA DIREZIONI E PROSEGUENDO DAL RACCORDO FINO A TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI RIETI DOVE PER UN INCIDENTE SULLA REGIONALE DI PASSO CORESE SI ...

