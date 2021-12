Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 08:15 (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBRE 2021 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DA Roma SU VIA PRENESTINA CHIUSO IL TRATTO DI STRADA CHE VA DA VIA PROTO LUNGO CASILINO A VIA PONTE DI NONA VERSO PALESTRINA, A CAUSA DELLE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN VEICOLO PESANTE A SEGUITO DI INCIDENTE, VENGONO DEVIATI SU PERCORSO ALTERNATIVO I BUS DELLA LINEA 056 PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA , IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DA PRENESTINA A NOMENTANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI ANCHE SULLE CONSOLARI SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBREORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DASU VIA PRENESTINA CHIUSO IL TRATTO DI STRADA CHE VA DA VIA PROTO LUNGO CASILINO A VIA PONTE DI NONA VERSO PALESTRINA, A CAUSA DELLE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN VEICOLO PESANTE A SEGUITO DI INCIDENTE, VENGONO DEVIATI SU PERCORSO ALTERNATIVO I BUS DELLA LINEA 056 PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E APPIA , IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DA PRENESTINA A NOMENTANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI ANCHE SULLE CONSOLARI SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DA ...

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Palombarese tra SP22a-Poggio Fiorito e Montardone - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Nomentana tra SP23a-Poggio Fiorito e SP29b-Romitorio - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Nomentana tra Viale 21 Aprile e Piazzale di Porta Pia - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Salaria tra Castel Giubileo Gra e Tangenziale Est -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, semafori gestiti da Google: sì del Comune per 3 incroci ... con una memoria, il Campidoglio ha dato mandato alla sua controllata 'Roma Servizi per la Mobilità' di 'avviare azioni volte all'ottimizzazione dei cicli semaforici per migliorare la viabilità, la ...

Torna il mercato di Natale, tutto aperto a Colle ... Unità dei Popoli, Sant'Agostino , così come pure delle vie Roma, Usimbardi, Cennini, Verdi, Oberdan . Per migliorare la viabilità, via di Spugna e Via Bilenchi saranno lasciate, eccezionalmente, a ...

