Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 07:30 (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZAMO DA Roma SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA , IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DA PRENESTINA A NOMENTANA. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO IN INGRESSO A Roma. TROVIAMO DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CODE TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO ORA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBLICO: INFORMIANO CHE LA LINEA Roma – LIDO E DI NUOVO ATTIVA NELLA TRATTA EUR MAGLIANA – LIDO CENTRO INOLTRE RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBREORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZAMO DASUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA , IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DA PRENESTINA A NOMENTANA. SULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO IN INGRESSO A. TROVIAMO DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, CODE TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO ORA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBLICO: INFORMIANO CHE LA LINEA– LIDO E DI NUOVO ATTIVA NELLA TRATTA EUR MAGLIANA – LIDO CENTRO INOLTRE RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL ...

