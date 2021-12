Vi racconto come Roma può diventare capitale internazionale della cultura (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mi sembra che sino a qui non sia stato sufficientemente illuminato un aspetto legato all’ingresso in carica del nuovo sindaco Roberto Gualtieri a Roma. Fra i tanti limiti della sindacatura Raggi, c’era quello dell’assenza di vision, di una capacità di operare per la proiezione internazionale di una grande capitale e della capacità di cogliere le grandi opportunità di Roma intesa anche come grande capitale della cultura e del cinema. Il rifiuto di impegnarsi per la candidatura di Roma alle Olimpiadi è una pesante cartina di tornasole di quello che è stata la sindacatura Raggi, così come lo sono state quell’atmosfera un po’ dilettantesca e per qualche verso provinciale con cui sono stati ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mi sembra che sino a qui non sia stato sufficientemente illuminato un aspetto legato all’ingresso in carica del nuovo sindaco Roberto Gualtieri a. Fra i tanti limitisindacatura Raggi, c’era quello dell’assenza di vision, di una capacità di operare per la proiezionedi una grandecapacità di cogliere le grandi opportunità diintesa anchegrandee del cinema. Il rifiuto di impegnarsi per la candidatura dialle Olimpiadi è una pesante cartina di tornasole di quello che è stata la sindacatura Raggi, cosìlo sono state quell’atmosfera un po’ dilettantesca e per qualche verso provinciale con cui sono stati ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : ‘Tutto come prima’ – Il racconto di Stefano Massini - _Nico_Piro_ : Ora perchè racconto tutto questo? Perchè se in un paese a tratti feroce come l'Afghanistan si riesce a dare pari di… - formichenews : Vi racconto come #Roma può diventare capitale internazionale della cultura Il commento di Luigi Tivelli ??… - GiuseppeEvangeo : RT @MT_Meli_: Vi racconto una barzelletta: Conte, a inizio 2021, veniva dipinto come il nuovo leader del “centrosinistra”, e come federato… - BuffaAnna : @christian_fsi Mi piace pensare che non esiste una persona come lei, che sia solo un’account inventato, perché dal… -