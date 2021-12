Very Xmas, tutto illimitato e 220 GB a 9,99€ (Di venerdì 10 dicembre 2021) Very Xmas è l’offerta natalizia di Very Mobile che puoi attivare fino al 10 gennaio 2022 con tutto illimitato e 220 GB al costo di 9,99€ al mese, ma non è per tutti. Infatti, l’offerta di Natale 2021 dell’operatore virtuale di Windtre è una cosiddetta offerta operator attack dedicata ai clienti di determinati operatori di provenienza. Ricorda che la velocità di navigazione è limitata a 30 Mbps in download e upload, inoltre puoi disdire o cambiare operatore quando vuoi senza alcuna limitazione o penale. ho tanti amici 2.0: in regalo fino a 50€ di ricarica e 150€ in buoni Amazon per ogni amico che passa in ho Very Xmas: tutto illimitato e 220 GB a 9,99€ Very Xmas è una tariffa super conveniente perché ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 10 dicembre 2021)è l’offerta natalizia diMobile che puoi attivare fino al 10 gennaio 2022 cone 220 GB al costo di 9,99€ al mese, ma non è per tutti. Infatti, l’offerta di Natale 2021 dell’operatore virtuale di Windtre è una cosiddetta offerta operator attack dedicata ai clienti di determinati operatori di provenienza. Ricorda che la velocità di navigazione è limitata a 30 Mbps in download e upload, inoltre puoi disdire o cambiare operatore quando vuoi senza alcuna limitazione o penale. ho tanti amici 2.0: in regalo fino a 50€ di ricarica e 150€ in buoni Amazon per ogni amico che passa in hoe 220 GB a 9,99€è una tariffa super conveniente perché ...

