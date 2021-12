Very Mobile non ha pari! 220 Giga, SMS e Chiamate illimitate ad un prezzo regalo con Very Xmas (Di venerdì 10 dicembre 2021) Very Mobile ha deciso di mettere in atto una promozione davvero interessante: si chiama Very Xmas ed è una tariffa speciale che l’operatore Mobile virtuale ha deciso di attuare per il periodo natalizio, come del resto era facilmente intuibile dal nome della stessa. Very Mobile Very Xmas, 10/12/2021 – Computermagazine.itA partire da oggi, venerdì 10 dicembre 2021, per un mese esatto, fino al prossimo 10 gennaio 2022 (salvo eventuali cambiamenti dell’operatore), tutti coloro che vorranno attivare un nuovo numero di Very Mobile, ma anche quelli che provengono da altri operatori, potranno appunto sottoscrivere questa ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha deciso di mettere in atto una promozione davvero interessante: si chiamaed è una tariffa speciale che l’operatorevirtuale ha deciso di attuare per il periodo natalizio, come del resto era facilmente intuibile dal nome della stessa., 10/12/2021 – Computermagazine.itA partire da oggi, venerdì 10 dicembre 2021, per un mese esatto, fino al prossimo 10 gennaio 2022 (salvo eventuali cambiamenti dell’operatore), tutti coloro che vorranno attivare un nuovo numero di, ma anche quelli che provengono da altri operatori, potranno appunto sottoscrivere questa ...

