Verstappen sicuro: 'Sul passo gara sono molto competitivo' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Max Verstappen insegue. Dopo il venerdì di Abu Dhabi l'olandese della Red Bull si trova a 6 decimi da Lewis Hamilton e al quarto posto della classifica delle prove Libere sulla pista di Yas Marina. La ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Maxinsegue. Dopo il venerdì di Abu Dhabi l'olandese della Red Bull si trova a 6 decimi da Lewis Hamilton e al quarto posto della classifica delle prove Libere sulla pista di Yas Marina. La ...

Advertising

Gazzetta_it : F1 Abu Dhabi Verstappen sicuro: 'Sul passo gara sono molto competitivo' - Jupiter_8_ : @Mterryf1 c'è anche chi come me (forse sono solo io, poco importa) non gradisce lo stile di verstappen. sono sicur… - LucaSalvarani11 : RT @RenatoAvv: @AndreaEttori Sicuro, se non fosse che tutti continuano a sostenere che Verstappen domenica scorsa ha corso con il chiaro in… - RenatoAvv : @AndreaEttori Sicuro, se non fosse che tutti continuano a sostenere che Verstappen domenica scorsa ha corso con il… - LordKry81 : @itsTods Ha provato una manovra ma sono sicuro che non era sua intenzione buttare fuori Verstappen che ha chiuso co… -