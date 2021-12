“Verissimo” | gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 dicembre

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) In onda alle 16.3011 e12, alle ore 16.30, torna, come di consueto l’appuntamento con “”., nel talk show condotto da Silvia Toffanin: il racconto di vita, al di là della politica, dell’onorevole Vincenzo Spadafora. L’incredibile vicenda di Roberto Cazzaniga, il pallavolista truffato da una sedicente modella per 15 anni. Inoltre, in studio: per la prima volta insieme in tv Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli, Ermal Meta, l’attrice Lina Sastri e Patrizia Pellegrino. Protagonisti delladi: un vero numero Uno della televisione Gerry Scotti, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, dal 13alla guida di “Striscia la Notizia”. Inoltre, si racconteranno in un’intervista di coppia Eleonora ...