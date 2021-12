Verissimo | anticipazioni | tutti gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 10 dicembre 2021), in questa stagione in onda con due appuntamenti settimanali, accoglierà anche questo fine settimanadi un certo calibro. Nelle puntate in onda1112sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che si lasceranno intervistare dalla bravissima Silvia Toffanin.11: glidi Silvia Toffanin11sbarcheranno adi una certa importanza, pronti a raccontarsi a Silvia Toffanin come mai fatto prima. In onda a partire dalle 16:30, il programma di punta ...