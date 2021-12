Verissimo anticipazioni | gli ospiti di Silvia Toffanin dell’11 e 12 dicembre

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sabato 11 e domenica 12andranno in onda due nuovi appuntamenti con. Il programma pomeridiano condotto dasi prepara ad accogliere tanti nuovi personaggi appartenenti al panorama del mondo dello spettacolo e della musica. Scopriamo, dunque, tutti glidei prossimi due appuntamenti. Glididi sabato 11Il fine settimana è ormai alle porte, pertanto, due nuovi appuntamenti consi accingono a cominciare. Entrambi gli appuntamenti sono fissati, come sempre, a partire dalle ore 16:30, per tenere compagnia al pubblico di Canale 5 fino alle 18:43. Per quanto riguarda la messa in onda di domani, sabato 11, in tale occasione vedremo che ...