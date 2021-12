Venezia, Zanetti: “Caldara al Milan? Non voglio perderlo, è fondamentale” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha commentato il possibile passaggio di Mattia Caldara al Milan a gennaio. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 dicembre 2021) Paolo, allenatore del, ha commentato il possibile passaggio di Mattiaala gennaio. Queste le dichiarazioni

Advertising

infoitsport : Venezia, Zanetti: “Dobbiamo essere performanti per 90 minuti” - ItalianSerieA : RT @PianetaMilan: #Venezia, #Zanetti: “#Caldara al #Milan? Non voglio perderlo, è fondamentale” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Venezia, #Zanetti: “#Caldara al #Milan? Non voglio perderlo, è fondamentale” #ACMilan #SempreMilan - infoitsport : Venezia all'esame Juventus. Zanetti: 'I valori dei bianconeri sono impressionanti' - Fprime86 : RT @Spazio_J: I convocati del Venezia per la sfida con la Juve: Zanetti perde un titolare - -