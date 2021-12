Venezia-Juventus, Allegri in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 10 dicembre 2021) Alla vigilia di Venezia-Juventus, l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa per anticipare i temi della partita che andrà in scena sabato allo stadio Penzo. Alla Continassa il tecnico livornese è pronto a rispondere alle domande dei cronisti che si presenteranno in massa per conoscere le sue parole. Appuntamento alle ore 13:45 di venerdì 10 dicembre, diretta tv e streaming su JTV e diretta testuale su Sportface.it. SEGUI LA diretta SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Alla vigilia di, l’allenatore bianconero Massimilianoparlerà inper anticipare i temi della partita che andrà in scena sabato allo stadio Penzo. Alla Continassa il tecnico livornese è pronto a rispondere alle domande dei cronisti che si presenteranno in massa per conoscere le sue parole. Appuntamento alle ore 13:45 di venerdì 10 dicembre,tv esu JTV etestuale su Sportface.it. SEGUI LASportFace.

Advertising

juventusfc : Dopo il successo in #UCL, testa a #VeneziaJuve L'allenamento di oggi ?? - forumJuventus : #VeneziaJuve, domani ore 18. Formazioni GdS: 'Allegri ripropone il 4-2-3-1 con Cuadrado esterno offensivo accanto a… - gilnar76 : Venezia Juve probabili formazioni: Allegri non rischia. Solo panchina per lui #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - francescoceccot : RT @forumJuventus: #VeneziaJuve, domani ore 18. Formazioni GdS: 'Allegri ripropone il 4-2-3-1 con Cuadrado esterno offensivo accanto a Dyba… - msgiusi : RT @juventusfc: Dopo il successo in #UCL, testa a #VeneziaJuve L'allenamento di oggi ?? -