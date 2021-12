Venerdì carovana prevenzione Komen con screening gratuiti al seno

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – Ladellaarriva a piazza Fratelli Lumiere conper ladel tumore al. L’iniziativa è di VediamociChiara.it portale di informazione per la salute femminile fondato e diretto da Maria Luisa Barbarulo. Sposando il progetto, VediamociChiara.it donerà a molte donne la possibilità di prendersi cura di sé in chiave preventiva per sconfiggere una delle patologie più diffuse e insidiose, ma sempre più curabili: il cancro al. Lastazionerà17 dicembre a Roma – Largo Fratelli Lumiere, dalle 9.30 alle 16.30 – e accoglierà le donne non inserite nelle liste didella Regione Lazio, che ...