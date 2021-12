Vasco Rossi | da “Liberi liberi” alla censura

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Mentre non si può scrivere di un personaggio pubblico, secondo, dall’altra il suo megaconcerto previsto a Trento è un flop (60 mila biglietti venduti su 120 mila posti) per contratto in Comune è obbligato a comprare e rimanenti. Per non parlare delle decine di ettari di vigne che devono essere spianate per far posto a chi andrà a ascoltarlo. Il cantante tuona su Instagram – più adatto che Facebook alle sue comunicazioni con la K e ai filmatini che posta nelle stories – che in previsione del suo settantesimo compleanno scrive: “Oggi ci sono molti più scrittori che lettori… Non sto ad elencarvi quanti libri usciranno sui miei settant’anni.. che non ho ancora compiuto.. e che non ho autorizzato.. – scrive in stampatello e sempre con due puntini di sospensione al posto dei tre che usano i lettori delle grammatiche italiane – Io, per parte ...