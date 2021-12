Variante Omicron, dati su sintomi e news: no allarme in Italia (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - La Variante Omicron, presente anche in Italia, potrebbe rimpiazzare la Variante Delta e diventare dominante a Natale nel giro di un paio di settimane. I primi dati e le news che arrivano dal Sudafrica, dove la Variante è stata individuata, autorizzano un moderato ottimismo: i sintomi appaiono lievi, non c'è un'impennata di ricoveri in ospedale a fronte di un aumento dei contagi per le caratteristiche della Variante, che potrebbe essere più trasmissibile di Delta. Il quadro è ancora in fieri, come evidenzia l'Ema, l'agenzia europea del farmaco. "Non sappiamo se la Variante Omicron rimpiazzerà Delta per Natale, può succedere. Ma non ne siamo certi", dice Marco Cavaleri, responsabile della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - La, presente anche in, potrebbe rimpiazzare laDelta e diventare dominante a Natale nel giro di un paio di settimane. I primie leche arrivano dal Sudafrica, dove laè stata individuata, autorizzano un moderato ottimismo: iappaiono lievi, non c'è un'impennata di ricoveri in ospedale a fronte di un aumento dei contagi per le caratteristiche della, che potrebbe essere più trasmissibile di Delta. Il quadro è ancora in fieri, come evidenzia l'Ema, l'agenzia europea del farmaco. "Non sappiamo se larimpiazzerà Delta per Natale, può succedere. Ma non ne siamo certi", dice Marco Cavaleri, responsabile della ...

