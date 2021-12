Variante Omicron, allarme ospedali Gb: rischio 5.000 ricoveri al giorno (Di sabato 11 dicembre 2021) Una nuova stretta contro la Variante Omicron entro il 18 dicembre o gli ospedali andranno in tilt in Gran Bretagna. Scatta l’allarme, come riferisce il quotidiano The Guardian, sulla base di un report riservato della UK Health and Security Agency (UKHSA): anche se la Variante Omicron dovesse provocare sintomi più lievi rispetto alla Delta, si rischierebbero fino a 5.000 ricoveri al giorno. Troppi per la rete ospedaliera, come è stato illustrato al ministro della Salute Sajid Javid. “Sono necessarie misure rigide entro il 18 dicembre” se i contagi provocati da Omicron dovessero continuare a raddoppiare ogni 2,5 giorni. “Anche se l’intervallo salisse a 5 giorni, misure rigide sarebbero sempre necessarie a dicembre”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Una nuova stretta contro laentro il 18 dicembre o gliandranno in tilt in Gran Bretagna. Scatta l’, come riferisce il quotidiano The Guardian, sulla base di un report riservato della UK Health and Security Agency (UKHSA): anche se ladovesse provocare sintomi più lievi rispetto alla Delta, si rischierebbero fino a 5.000al. Troppi per la reteera, come è stato illustrato al ministro della Salute Sajid Javid. “Sono necessarie misure rigide entro il 18 dicembre” se i contagi provocati dadovessero continuare a raddoppiare ogni 2,5 giorni. “Anche se l’intervallo salisse a 5 giorni, misure rigide sarebbero sempre necessarie a dicembre”, ...

Advertising

amnestyitalia : La diffusione della variante #Omicron è la prova di cosa accade quando una pandemia non viene affrontata senza un'e… - RobertoBurioni : 1) quanta protezione si ha con due dosi contro la malattia grave se infettati da Omicron 2) quanta protezione si ha… - SkyTG24 : Oslo in 111 a cena: in 80 hanno contratto il #Covid19, almeno 17 casi di variante Omicron - DorianTinovi : RT @L3onard___: Stanno parlando di 'vaccino' adattato per la variante Omicron per marzo 2022, il che vuol dire quarta dose. Il tutto dopo… - annac82 : RT @a_meluzzi: Pfizer, parla il Ceo Albert Bourla: 'Quarta dose necessaria in tempi brevi. Nuovi dati sulla variante Omicron' – Libero Quot… -