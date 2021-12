Valérie Pécresse | l’outsider gollista

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nessuno l’aveva vista arrivare. Le origini giuste, la famiglia giusta, le scuole giuste, un percorso politico impeccabile, l’infanzia a Neuilly-sur-Seine e il look da borghese di Versailles, insomma troppo perfetta per piacere alla maggioranza degli elettori gollisti. Ne era convinto persino Emmanuel Macron che già pregustava un Xavier Bertrand o un Michel Barnier, due concorrenti facili, pressoché innocui per la corsa all’Eliseo. E invece, 54 anni, ex pupilla di Jacques Chirac e attuale presidente dell’Île-de-France, la regione di Parigi, li ha messi tutti alle spalle, ha stravinto le primarie dei Républicains (Lr) ed è diventata la prima donna della storia del gollismo candidata alla più alta carica della République. “Per la prima volta, il partito di De Gaulle, Pompidou, Chirac e Sarkozy ha una donna candidata alle elezioni ...

Una percentuale, quest'ultima, che rende ancora più interessante leggere le proposte per l'Europa della candidata del partito gollista, in ascesa nei sondaggi e in grado di insidiare ..."Mi batterò per la forza dell'Europa come per la forza della Francia": lo afferma la candidata dei repubblicani nella corsa all'Eliseo del 2022,, in un testo pubblicato sul quotidiano Le Monde proprio nel giorno in cui l'attuale presidente Emmanuel Macron tiene a Parigi una grande conferenza stampa per delineare le sue ...