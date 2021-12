Vaccino universale | l’annuncio di Moderna sulla strategia futura | “Per proteggersi da Covid | influenza e virus sinciziale”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Allo studio da tempo potrebbe essere a breve una realtà. Una Rna messaggero 3 in 1, costantemente aggiornato, da fare ogni anno percontemporaneamente da19,respiratorio(Rsv).arriva dalla casa farmaceuticaed è “uno dei pilastri della” della società che punta a essere “la prima azienda a commercializzare unbooster pan-respiratorio annuale“. La comunicazione arriva dagli Usa con i primi dati di fase 1 sull’antle sperimentale a mRna e ricordando di avere già in corso la fase 2/3 su unanti-Rsv dopo i risultati positivi ottenuti in fase 1. “Le infezioni respiratorie sono una ...

Advertising

uboot96km : RT @bisagnino: Moderna: Saremo i primi con vaccino mRNA respiratorio trivalente annuale universale 3 in 1 (covid, influenza e sinciziale) h… - ParliamoDiNews : Covid: Moderna, `saremo i primi con vaccino respiratorio annuale universale` – Libero Quotidiano #covid #moderna… - bisagnino : Moderna: Saremo i primi con vaccino mRNA respiratorio trivalente annuale universale 3 in 1 (covid, influenza e sinc… - StraNotizie : Covid, Moderna: 'Faremo vaccino respiratorio annuale universale' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino universale

Il Fatto Quotidiano

Da qui il progetto di unrespiratorioannuale, che 'potrebbe creare valore per i sistemi sanitari', evidenzia Moderna, grazie a una maggiore 'aderenza, alla convenienza (un'...Disuguaglianze che la Dichiarazionedei diritti dell'uomo " adottata dall'ONU 73 anni fa ... soltanto "l'8% degli adulti aveva ricevuto la prima dose dinelle famiglie a basso ...Milano, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Un vaccino a mRna '3 in 1', costantemente aggiornato, da fare ogni anno per proteggersi contemporaneamente da Covid-19, inf ...Dal 16 dicembre la nuova ordinanza prevede la partenza della campagna vaccinale per i bambini dai 5 ai 12 anni. Se per qualcuno però è scontato vaccinare i propri figli, per altri non è così.