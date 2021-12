Vaccino | report | 6 | 1 milioni di italiani senza neanche una dose

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino report

Dopo dieci mesi di campagna vaccinale anti Covid , sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura, non essendosi sottoposti nemmeno a una dose di. Ildiffuso dal governo parla precisamente di 6.103.160 persone. In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è tra i 40 - 49 anni ( 1.289.003 ) e in quella 50 - 59 anni ( 1.... che ha dato il via libera l'1 dicembre, sarà somministrato ilComirnaty di Pfizer Biontech ... Secondo l'ultimodei contagi in età scolastica elaborato dalla Regione (consultabile al link ...Le somministrazioni delle terze dosi di vaccino anti Covid corrono in provincia di Cremona, più che in altri territori lombardi. Nonostante in molti lamentino spostamenti negli hub vaccinali fuori pro ...I numeri dei nuovi vaccinati restano bassi ma in crescita rispetto alle ultime settimane. In totale sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura contro il Covid: il numero più alto ...