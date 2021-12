Vaccino Johnson & Johnson, Oms: “Sì a seconda dose a 2 o 6 mesi anche eterologa” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Vaccino anti-Covid monodose di Janssen (gruppo Johnson & Johnson) è efficace e i Paesi possono prendere in considerazione l’utilizzo di uno o due cicli di immunizzazione in base alle circostanze, valutando dunque l’opportunità di procedere a un richiamo anche eterologo (con prodotti a mRna) a 2 o a 6 mesi a seconda della situazione epidemiologica e delle necessità dei diversi sottogruppi di popolazione. Queste, in sintesi, le raccomandazioni provvisorie dell’Organizzazione mondiale della sanità sul Vaccino J&J, redatte in base ai suggerimenti allo Strategic Advisory Group of Experts (Sage) on Immunization dell’agenzia e delle evidenze disponibili. “In alcune circostanze – ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilanti-Covid monodi Janssen (gruppo) è efficace e i Paesi possono prendere in considerazione l’utilizzo di uno o due cicli di immunizzazione in base alle circostanze, valutando dunque l’opportunità di procedere a un richiamoeterologo (con prodotti a mRna) a 2 o a 6della situazione epidemiologica e delle necessità dei diversi sottogruppi di popolazione. Queste, in sintesi, le raccomandazioni provvisorie dell’Organizzazione mondiale della sanità sul;J, redatte in base ai suggerimenti allo Strategic Advisory Group of Experts (Sage) on Immunization dell’agenzia e delle evidenze disponibili. “In alcune circostanze – ...

