Vaccino Covid bambini: via alla campagna 5-11 anni dal 16 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) La circolare del generale Figliuolo: previste due dosi a distanza di 21 giorni l’una dall’altra, prevista platea di 3,6 milioni di soggetti. «Il farmaco è sicuro, già testato negli Usa su 3,3 milioni di bambini» Leggi su corriere (Di venerdì 10 dicembre 2021) La circolare del generale Figliuolo: previste due dosi a distanza di 21 giorni l’una dall’altra, prevista platea di 3,6 milioni di soggetti. «Il farmaco è sicuro, già testato negli Usa su 3,3 milioni di

