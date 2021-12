Vaccino Covid 5-11 anni, 1,5 milione di dosi già disponibili. Si parte il 16 dicembre. Nota di Figliuolo alle Regioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) ''La struttura commissariale ha già programmato la distribuzione della prima quota di dosi del Vaccino a uso pediatrico destinate all'Italia (circa 1,5 milioni di dosi), disponibili a partire dal prossimo 15 dicembre 2021, cui seguiranno successivi approvvigionamenti a partire da gennaio 2022''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 dicembre 2021) ''La struttura commissariale ha già programmato la distribuzione della prima quota didela uso pediatrico destinate all'Italia (circa 1,5 milioni di),a partire dal prossimo 152021, cui seguiranno successivi approvvigionamenti a partire da gennaio 2022''. L'articolo .

