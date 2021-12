Vaccino anti-Covid ai bambini: cosa dice la circolare del commissario Figliuolo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha firmato una circolare che fornisce tutte le indicazioni sull’organizzazione della campagna vaccinale pediatrica che comincerà il 16 dicembre. Come si sa, ad essere vaccinati saranno i bambini nella fascia di età 5-11 anni. LEGGI ANCHE: Case, stretta dell’Europa: vietati affitto e vendita se consumano troppa energia All’interno del documento L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il generale Francesco Paoloha firmato unache fornisce tutte le indicazioni sull’organizzazione della campagna vaccinale pediatrica che comincerà il 16mbre. Come si sa, ad essere vaccinati saranno inella fascia di età 5-11 anni. LEGGI ANCHE: Case, stretta dell’Europa: vietati affitto e vendita se consumano troppa energia All’interno del documento L'articolo proviene da Inews.it.

