Vaccino, Aifa “Rinviare il richiamo è un rischio inutile” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Rinviare l’appuntamento con la dose di richiamo è una pessima idea”. Lo dice Patrizia Popoli, direttrice del Centro nazionale ricerca e valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità e presidente della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, riguardo all’ipotesi di Rinviare a marzo la terza dose per aspettare il Vaccino che Pfizer-BioNTec, secondo l’annuncio dell’azienda farmaceutica, sta preparando specificatamente contro la variante Omicron. “Innanzitutto – osserva – mi risulta che l’azienda americana abbia semplicemente annunciato che, se sarà necessario, a marzo potrebbe essere pronta con un Vaccino ‘adattato’ alla variante Omicron, ma questo solo se si scoprisse che nella sua formulazione attuale il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) “l’appuntamento con la dose diè una pessima idea”. Lo dice Patrizia Popoli, direttrice del Centro nazionale ricerca e valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità e presidente della Commissione tecnico scientifica dell’, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, riguardo all’ipotesi dia marzo la terza dose per aspettare ilche Pfizer-BioNTec, secondo l’annuncio dell’azienda farmaceutica, sta preparando specificatamente contro la variante Omicron. “Innanzitutto – osserva – mi risulta che l’azienda americana abbia semplicemente annunciato che, se sarà necessario, a marzo potrebbe essere pronta con un‘adattato’ alla variante Omicron, ma questo solo se si scoprisse che nella sua formulazione attuale il ...

Advertising

DavidPuente : No! AIFA non riporta che 608 persone sono morte a causa del vaccino anti Covid - Agenzia_Ansa : Magrini (Aifa): 'Il vaccino contro il Covid potrebbe essere annuale come per l'influenza. Per i bimbi tra 5 e 11 an… - borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - carolgiurla : NO GREEN PASS!!! Libertà di Scelta ? | Dati ufficiali dell'Aifa: almeno 600 morti in Italia causati dal Vaccino | F… - ItaTvfan : @Adnkronos X chi si è fatto il vaccino il rischio è duplice....rischia di andare in Terapia Intensiva e rischia eff… -